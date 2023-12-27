Экс-игрок «Москвы» рассказал, как Слуцкий привёл на базу комиков

Бывший игрок ФК «Москва» вспомнил забавный эпизод, случившийся более 16 лет назад. Тогда в 2007 году «горожане», которых тренировал Леонид Слуцкий, вышли в финал Кубка России.

«Мы приехали на базу, а Слуцкий позвал Гарика Харламова и Тимура Батрутдинова [Резиденты Comedy Club]. Я даже записывал это на свой старенький телефон. Слуцкий привел их примерно за сутки до финала. Ребята показали свое шоу, было интересно и забавно», - вспоминает Крунич для Metaratings.

Как добавляет Крунич, таким образом Слуцкий решил снять с игроков «Москвы» давление, так как для многих из них это был первый кубковый финал.

«Москва» тот матч, увы, проиграла со счётом 0:1. Единственный мяч во встрече оформил форвард «Локо» Гарри О’Коннор в дополнительное время.