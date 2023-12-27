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Сёмин рассказал, чем Файзуллаев похож на Кварацхелию

27 Декабря 2023 • 21:04 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру нападающего ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.

«Файзуллаев — одаренный игрок, техничный. Сейчас не так много футболистов, которые смело лезут на соперника, идут обыгрывать один в один, а иногда и больше. Этот навык очень ценится», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

Как отметил специалист, Файзуллаев очень любит играть с мячом, в этом компоненте он похож с нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

20-летний Файзуллаев пополнил состав ЦСКА минувшим летом. За это время он сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил два гола и пополнил свою копилку на девять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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