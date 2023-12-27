Алдонин: «Буду надеяться на возвращение России в еврокубки и к международным матчам»

Экс-полузащитник столичного ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, чего хочет пожелать российскому футболу в предстоящем году.
«Прежде всего, наверное, буду надеяться на возвращение в еврокубки и к международным матчам. Потому что это самый главный стимул для развития и прогресса футбола», — приводит слова Алдонина Betonmobile.
Кроме того, бывший футболист пожелал развивать молодых игроков и детский футбол, ведь сейчас самая подходящая для этого ситуация.
Напомним, российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах на неопределенный срок.
В настоящий момент Российская премьер-лига находится в отпуске. Возобновление национального чемпионата состоится в начале марта 2024 года.
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