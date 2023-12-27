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Нападающий «Спартака» Бонгонда поедет на Кубок Африки

27 Декабря 2023 • 20:46 Комментировать
ДР Конго
...
Замбия
17.01 23:00

Вингер московского «Спартака» и сборной ДР Конго Тео Бонгонда попал в окончательный состав национальной команды для участия в предстоящем Кубке Африки. Об этом сообщает пресс-служба сборной.

В финальном списке оказалось 24 футболиста, среди которых есть и 28-летний нападающий «красно-белых».

В составе сборной ДР Конго Бонгонда принял участие в десяти матчах, отметился тремя забитыми мячами и стал автором одной голевой передачи.

Кубок Африки стартует 13 января и продлится до 11 февраля. Таким образом, Бонгонда может пропустить часть зимнего сбора «Спартака», который начнется 22 января в ОАЭ.

 

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