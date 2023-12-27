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Гуренко объяснил, почему Слуцкий выбрал Китай

27 Декабря 2023 • 20:18 Комментировать

Одна из главных новостей среды – официальное назначение Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шеньхуа». Бывший игрок «Локомотива», а ныне также футбольный тренер Сергей Гуренко объяснил, почему Слуцкий предпочёл работать в Китае.

«Я думаю, что Слуцкий такой человек… Познавательный. Ему нравится узнавать что-то новое для себя открывать. Нет, конечно, это не шаг назад, а Китай – интересная страна», - говорит Гуренко Vprognoze.ru.

Ранее в карьере Леонид Викторович ещё не работал в азиатских странах. В 2010-х он возглавлял «Халл Сити» из Англии и «Витесс» из нидерландского города Арнем.

Сергей Балахнин назвал приглашение в Китай перезапуском карьеры Слуцкого.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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