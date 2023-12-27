Колосков: «Дзюба играет нестабильно»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.

«Какую-то пользу он приносит «Локомотиву», но особо не выделяется. Дзюба играет нестабильно. Это касается и всего «Локомотива». Команда чередует отличные матчи с безобразными», — приводит слова Колоскова портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 35-летний нападающий принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

По итогам первой части сезона «Локомотив» набрал 31 очко в 18 поединках и на данный момент располагается на четвертой позиции в чемпионате России.