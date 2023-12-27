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Деменко уверен, что для Слуцкого в Китае создадут хорошие условия

27 Декабря 2023 • 20:07 Комментировать

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал свежее тренерское назначение в российском футболе. Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Думаю, для Слуцкого там создали хорошие условия. Во-вторых, наверное, в какой-то степени ему интересен этот момент поработать, посмотреть на этот уровень футбола, где он будет работать», - говорит Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что до назначения в Китай Слуцкий более года не занимался тренерской работой. Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что специалист после опыта в Китае вернётся в Россию с новым зарядом энергии.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Максим Деменко Шанхай Шеньхуа ещё теги
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