Деменко уверен, что для Слуцкого в Китае создадут хорошие условия

Бывший российский футболист, футбольный эксперт Максим Деменко прокомментировал свежее тренерское назначение в российском футболе. Леонид Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Думаю, для Слуцкого там создали хорошие условия. Во-вторых, наверное, в какой-то степени ему интересен этот момент поработать, посмотреть на этот уровень футбола, где он будет работать», - говорит Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что до назначения в Китай Слуцкий более года не занимался тренерской работой. Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков предположил, что специалист после опыта в Китае вернётся в Россию с новым зарядом энергии.