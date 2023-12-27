​Титов поддержал решение РФС не переходить в Азию

Экс-футболист «Спартака» Егор Титов оценил недавнее решение исполкома Российского футбольного союза. Как известно, исполком РФС проголосовал за то, чтобы пока оставаться в УЕФА. При этом вопрос возможного перехода в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) может быть рассмотрен в следующем году.

«Наверное, было принято правильное решение оставаться в Европе и не переходить в Азию, нас там особо и не ждали. У нас великолепный президент РФС Александр Дюков, он умный, грамотный», - цитирует Титова Metaratings.

Напомним, что санкции в отношении российского футбола были введены УЕФА в конце февраля 2022 года. С тех пор клубы РПЛ и сборные России не выступают в официальных международных соревнованиях.