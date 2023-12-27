​Алаев: «Вопрос возвращения к системе «весна-осень» сейчас неактуален»

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев дал комментарий по поводу возможного перехода на систему проведения чемпионата «весна-осень».

«Чемпионаты Европы проходят летом. Да, на ближайшем сборной России не будет, но легионеров нужно будет отпускать. Проводить матчи РПЛ параллельно с Евро невозможно. Играть в декабре некомфортно, но вопрос возвращения к системе «весна-осень» сейчас неактуален», - сказал Алаев журналистам.

Напомним, что в ноябре-декабре несколько матчей Российской премьер-лиги прошли при морозной погоде и осадках в виде снега.

Чемпионат России продолжится в марте.