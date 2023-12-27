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Генич: «Федотов – тренер года в РПЛ»

27 Декабря 2023 • 19:56 Комментировать (2)

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что наставник московского ЦСКА Владимир Федотов является лучшим тренером РПЛ в уходящем 2023 году. Генич объяснил, почему Федотов в его личном рейтинге опережает сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич с «Краснодаром» дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Он большой молодец, но пока не дотягивает. Для этой номинации лучше подходит Владимир Федотов», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

Эксперт пояснил, что Федотов выжимает из своей команды максимум, а его стиль работы не вызывает вопросов. Армейский клуб при нём выдал отличную весну, а текущее восьмое место ЦСКА в турнирной таблице - не его вина.

Напомним, что ЦСКА при Федотове уже завоевал Кубок России – случилось это в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Константин Генич Владимир Федотов Владимир Ивич ещё теги
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Комментарии (2) Все комментарии
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Levlimin
27 Декабря 2023 в 21:08
Если команда играет плохо, то как это вины тренера нет? Вроде бы Генич играл в свое время в Амкаре в Перми и такие выводы..
Южный201
27 Декабря 2023 в 20:11
Выиграл кубок и разогнал все молодые таланты,и теперь играть кроме Файзулаева и Чалова не кому...
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