Генич: «Федотов – тренер года в РПЛ»

Известный футбольный комментатор Константин Генич считает, что наставник московского ЦСКА Владимир Федотов является лучшим тренером РПЛ в уходящем 2023 году. Генич объяснил, почему Федотов в его личном рейтинге опережает сербского наставника «Краснодара» Владимира Ивича.

«Ивич с «Краснодаром» дошел до финала Кубка и стал зимним чемпионом, но пока ничего не выиграл. Он большой молодец, но пока не дотягивает. Для этой номинации лучше подходит Владимир Федотов», - говорит Генич телеканалу «Матч ТВ».

Эксперт пояснил, что Федотов выжимает из своей команды максимум, а его стиль работы не вызывает вопросов. Армейский клуб при нём выдал отличную весну, а текущее восьмое место ЦСКА в турнирной таблице - не его вина.

Напомним, что ЦСКА при Федотове уже завоевал Кубок России – случилось это в июне.