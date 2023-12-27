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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«У нас дырявый регламент»: Алаев призвал к изменениям

27 Декабря 2023 • 19:36 Комментировать

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев призывает пересмотреть регламент проведения чемпионата.

«РПЛ была за перенос матча ЦСКА – «Ростов». Было бы правильнее сыграть на следующий день, по прогнозу снег должен был закончиться вечером. Но по нашему регламенту матч может перенести только судья. При этом за час до начала игры никто не мог этого сделать – ни судья, ни делегат, ни глава РПЛ. Если на стадионе нет света, матч могут перенести на следующий день. А из-за погоды перенести игру лига не может.

Судья Шафеев должен был начать игру, потом дать свисток о приостановке и перенести игру на завтра. Вот такой у нас регламент. Нужно чётко прописывать. Нужно призвать ошибку – у нас дырявый регламент. Хотим его исправить, расширить список форс-мажоров», - сказал Алаев журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
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