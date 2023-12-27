Салихова рассказала, почему Осинькин не возглавил «Спартак»

Зарема Салихова, жена экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна, ответила на вопрос, почему главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин не возглавил «красно-белых». Ранее о контактах со столичным клубом рассказал сам Осинькин.

«Мы тогда знали, что уходим из клуба. В этих условиях забирать Осинькина из «Крыльев», где Игорь Витальевич раскрылся для общественности как тренер, мне бы не позволила совесть. Осинькин – тренер под проект», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Салихова призналась, что не знала, какой проект будет у нового руководства, поэтому Осинькина могли в любой момент оттуда убрать.

В настоящий момент наставником «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. Под его руководством команда занимает пятое место в РПЛ, «Крылья» — шестые.