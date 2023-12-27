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Осинькин признался, что ему всегда приятно получать похвалу от Салиховой

27 Декабря 2023 • 19:23 Комментировать

Наставник «Крылья Советов» Игорь Осинькин поделился комментарием о словах Заремы Салиховой, которая всегда позитивно отзывается о его работе.

«В футболе нет безамбициозных людей. Ради больших достижений все эти бессонные ночи и трудности. Поэтому получать похвалу от Заремы за свою работу мне приятно, но бывает не только хвальба, нас и ругают тоже», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Специалист добавил, что всегда нужно адекватно реагировать как на хорошую оценку, так и на критику.

«Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 29 очков после 18 сыгранных матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Зарема Салихова ещё теги
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