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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкубок России может быть реформирован

27 Декабря 2023 • 19:11 Комментировать

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев поделился мнением о возможном изменении формата Суперкубка России.

Напомним, на данный момент Суперкубок состоит из одной игры, в которой чемпион страны встречается с обладателем национального Кубка.

«Есть предложение о реформе Суперкубка — может, финал четырех. Может, финал шести», — цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что российские команды могут вернуть в еврокубки, где матчи проходят в декабре, поэтому завершать сезон в ноябре не является оптимальным решением.

Алаев добавил, что Суперкубок может послужить подготовкой к таким играм, в таком случае не всем командам предстоит играть в сильный мороз.

Стоит сказать, что сейчас матч за Суперкубок России проходит летом, за неделю до старта чемпионата страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Суперкубок России Александр Алаев
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