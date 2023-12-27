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Пименов – о Слуцком: «Счастливый человек, нашёл работу»

27 Декабря 2023 • 19:10 Комментировать

Бывший форвард «Локомотива», футбольный эксперт Руслан Пименов высказался о свежем назначении Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шеньхуа».

«Счастливый человек, потому что нашел работу. Можно ли сказать, что китайский чемпионат будет специфичен для Слуцкого? Везде есть своя специфика. Посмотрим, получится у него или нет», - говорит Пименов «Матч ТВ» об официальном назначении Слуцкого.

Напомним, что более года Слуцкий был известен скорее не как тренер, а как участник разных юмористических шоу в интернете вместе с Артёмом Дзюбой. В ноябре 2022 года Леонид Викторович ушёл из казанского «Рубина», который возглавлял три года.

Ранее Вячеслав Колосков предположил для нашего сетевого издания, что Слуцкий в Китае зарядится новой порцией энергии и вернётся тренировать уже в РФ.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Леонид Слуцкий Шанхай Шеньхуа ещё теги
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