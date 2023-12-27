Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от весенней части РПЛ.

«Сейчас я могу приблизительно сформировать пул команд, которые весной будут претендовать на высокие места. У нас же фактически два чемпионата. Осенью ты можешь занять первое место, а весной опуститься ниже. Так что наша система с трехмесячным перерывом несовершенна. Богатые команды часто просто раскупают футболистов у бедных клубов», – сказал Игнатьев.

В первой части чемпионата России было проведено восемнадцать туров. Первое место занимает «Краснодар» (38 очков), второе – «Зенит» (36 очков), а третье – «Динамо» (32 очка).