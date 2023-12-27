​Алаев: «Претензия Минздрава – люди слишком много пьют, и продажа пива на стадионах стимулирует алкоголизм»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался на тему возможного снятия запрета на продажу пива на стадионах.

Напомним, что на российских стадионах запрещено продавать пиво с 2005 года.

«Мы понимаем, какие ведомства против. Надеюсь, ситуация решится до начала следующего сезона. Позицию РФС, РПЛ и клубов мы озвучили.

Претензия Минздрава – люди слишком много пьют, и продажа пива на стадионах стимулирует алкоголизм. В Госдуме была дискуссия, что фанат может выпить водки и пойти на стадион, а кто-то может прийти с семьёй и купить пива на стадионе. Но аргументы пока не принимают», - сказал Алаев журналистам.