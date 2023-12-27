Терёхин: «Слуцкому будет проще в Китае, если приедут русские ребята»

Бывший российский нападающий Олег Терёхин назвал условия, в которых Леониду Слуцкому будет комфортнее тренировать в китайском «Шанхай Шеньхуа». В среду о назначении Леонида Викторовича в клуб из Поднебесной стало известно официально.

«Сто процентов кто‑то придет, если клубу нужно будет усиление. И самому Слуцкому будет проще, если там будет несколько русских ребят», - говорит Терёхин телеканалу «Матч ТВ».

Ранее эксперт оценил возможное появление в Китае Артёма Дзюбы, который участвовал со Слуцким в последний год в массе развлекательных шоу. Сейчас опытный форвард в свои 35 лет защищает цвета столичного «Локомотива».