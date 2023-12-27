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Терёхин: «Слуцкому будет проще в Китае, если приедут русские ребята»

27 Декабря 2023 • 18:55 Комментировать

Бывший российский нападающий Олег Терёхин назвал условия, в которых Леониду Слуцкому будет комфортнее тренировать в китайском «Шанхай Шеньхуа». В среду о назначении Леонида Викторовича в клуб из Поднебесной стало известно официально.

«Сто процентов кто‑то придет, если клубу нужно будет усиление. И самому Слуцкому будет проще, если там будет несколько русских ребят», - говорит Терёхин телеканалу «Матч ТВ».

Ранее эксперт оценил возможное появление в Китае Артёма Дзюбы, который участвовал со Слуцким в последний год в массе развлекательных шоу. Сейчас опытный форвард в свои 35 лет защищает цвета столичного «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Олег Терёхин
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