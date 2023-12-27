​Алаев раскрыл принципы составления календаря РПЛ

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, раскрыл принципы составления календаря чемпионата.

«До момента, когда я возглавил РПЛ, я не занимался календарём. Я спросил у экспертов и узнал о базовых принципах. Например, команда не может проводить больше трёх матчей подряд дома или на выезде. Нельзя проводить два тура с командами из категории АА (топ-команды). Нельзя, чтобы в одном туре было несколько игр категории АА. И так далее», - сказал Алаев журналистам.

Чемпионат России возобновится в начале весны. Лидером после восемнадцати туров является «Краснодар», набравший 38 очков.