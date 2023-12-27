​Алаев рассказал, когда опубликуют календарь РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев анонсировал публикацию календаря на вторую часть сезона. По словам функционера, календарь будет обнародован в начале 2024 года.

«До конца года нам нужно сделать некоторые корректировки. Думаю, опубликуем календарь в начале 2024 года», - сказал Алаев журналистам.

Первая часть сезона Российской премьер-лиги включила в себя восемнадцать туров. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар», набравший 38 очков. Вторым идёт «Зенит» (36 очков), а тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Чемпионат России продолжится в начале марта.