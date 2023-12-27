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Борис Игнатьев считает, что самый умный футболист РПЛ играет в «Оренбурге»

27 Декабря 2023 • 18:42 Комментировать

Борис Игнатьев, знаменитый советский и российский тренер не скрывает своего восхищения полузащитником атаки «Оренбурга» Лукасом Верой. По его мнению, аргентинец, которого сватали в «Локомотив», является самым умным игроком отечественного первенства.

«Он показывает высокий уровень технической оснащённости, понимает, что ему делать в тот или иной момент. Все его действия идут от головы, а не просто по наитию или случайности», - говорит Игнатьев для Legalbet.

Напомним, что «Оренбург» Веры в этом году выступает заметно хуже, чем в прошлом сезоне и идёт лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 15 баллами. В последний раз уральцы выигрывали в лиге 30 сентября.

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