Борис Игнатьев считает, что самый умный футболист РПЛ играет в «Оренбурге»

Борис Игнатьев, знаменитый советский и российский тренер не скрывает своего восхищения полузащитником атаки «Оренбурга» Лукасом Верой. По его мнению, аргентинец, которого сватали в «Локомотив», является самым умным игроком отечественного первенства.

«Он показывает высокий уровень технической оснащённости, понимает, что ему делать в тот или иной момент. Все его действия идут от головы, а не просто по наитию или случайности», - говорит Игнатьев для Legalbet.

Напомним, что «Оренбург» Веры в этом году выступает заметно хуже, чем в прошлом сезоне и идёт лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 15 баллами. В последний раз уральцы выигрывали в лиге 30 сентября.