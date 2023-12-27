​Президент РПЛ Алаев: «Некоторые решения ЭСК до сих пор остаются для меня непонятными»

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался на тему судейства.

Стоит сказать, что несколько месяцев назад Алаев выражал недовольство работой экспертно-судейской комиссии (ЭСК).

«На мой взгляд, судейский корпус выбрал неверную тактику с минимумом публичных объяснений. А ЭСК имеет крен в сторону защиты судей. Это не только моё мнение. Надо сказать, что после моих слов встречи с некоторыми клубами состоялись.

Оценивать работу судей не буду, но некоторые решения ЭСК до сих пор остаются для меня непонятными. Например, решение не удалять Пиняева за фол против Клаудиньо. Со мной согласились пять судей, работающих в Лиге чемпионов. А ЭСК говорит, что это жёлтая…» - сказал Алаев журналистам.