Рахимов: «Мы угадали почти со всеми новичками»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов порассуждал о новичках, которые в минувшее трансферное окно усилили команду.

«Сразу решили [с руководством], что должны брать тех, кто подходит по характеру. И мы угадали почти со всеми. Ребята очень быстро вписываются в коллектив, открытые, с хорошим характером. Для нас это очень важно», - говорит Рахимов телеканалу «Матч ТВ».

«Рубину» удалось выбраться со дна турнирной таблицы на седьмую строчку, именно её казанцы и заняли перед зимней паузой с 28 набранными очками.

Ранее Рахимов с особой гордостью высказался об Игоре Вуячиче, летнем черногорском новичке-легионере казанцев.