​Глава РПЛ не ожидает смены формата чемпионата

Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги, дал комментарий по поводу возможной смены формата чемпионата.

По словам Алаева, он является не таким консервативным, и ему нравятся новые форматы. При этом глава РПЛ не ожидает смены формата российского чемпионата.

«Я не вижу вариантов, чтобы в ближайший год формат изменился. Сейчас РПЛ является одним из самых интересных чемпионатов. Есть интрига. Это главное. Надеюсь, вторая часть сезона будет такой же», - сказал Алаев журналистам.

После первой части сезона первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги занимает «Краснодар».