​Фанаты «Спартака» могут выбрать название второй команды

Недавно московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Она может называться не просто «Спартак-2», а как-то иначе – «красно-белые» предложили фанатам набросать свои варианты.

«Спартак-2» - это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами!» - говорится в сообщении «красно-белых».

В то же время обязательным условием является наличие в названии слова «Спартак».

Предложить свой вариант названия второй команды может любой болельщик, который зарегистрирован на официальном сайте «Спартака».

Добавим, что первая команда «Спартака» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.