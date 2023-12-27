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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Спартака» могут выбрать название второй команды

27 Декабря 2023 • 18:26 Комментировать (2)

Недавно московский «Спартак» объявил о возрождении второй команды. Она может называться не просто «Спартак-2», а как-то иначе – «красно-белые» предложили фанатам набросать свои варианты.

«Спартак-2» - это привычно и понятно. Но, может, у вас есть идея поинтереснее? Поделитесь ей с нами!» - говорится в сообщении «красно-белых».

В то же время обязательным условием является наличие в названии слова «Спартак».

Предложить свой вариант названия второй команды может любой болельщик, который зарегистрирован на официальном сайте «Спартака».

Добавим, что первая команда «Спартака» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Спартак-2
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Комментарии (1) Все комментарии
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ингерман
27 Декабря 2023 в 18:37
ай.. "шпортак-корыто".. чё.. А-ха-ха-ха! )))
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