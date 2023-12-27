Глушенков предпочёл провести отпуск в России

Максим Глушенков, нападающий столичного «Локомотива» и один из самых ярких игроков атаки в чемпионате России рассказал, как проводит свой отпуск.

«Замечательный отпуск, неделю был в Москве, после поехал домой в Смоленск. Там встретился с детишками из футбольных спортшкол, поздравил их с Новым годом. Стараемся делать такую встречу каждый год. Когда просят прийти поздравить, я не отказываю», - говорит Глушенков пресс-службе «железнодорожников».

Футболист добавил, что в самый последний день календарного года, 31 декабря он вернётся обратно в Москву, где будет праздновать Новый год. Такое с ним произойдёт впервые в жизни.

«Обычно отмечал дома с родителями, захотелось что-то поменять, попробовать новое», - заключил Глушенков.

Ранее один из голкиперов РПЛ рассказал, что также проводит свой отпуск в России – в сибирском городе Омск.