Генич назвал главный российский трансфер 2023 года — это не Захарян

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос о главном российском трансфере в уходящем году.

— Наверное, кто интересуется футболом, скажут, что это отъезд Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Но я бы не назвал это трансфером года. Дзюба! Чем не трансфер года? Помог «Локомотиву» остаться, провел шикарную весну. Его влияние на игру команды просто колоссальное, — сказал Генич в программе «Лови Генича».

Эксперт отметил, что, если речь идет не о бесплатном трансфере, то тогда можно назвать Максима Глушенкова, который перебрался в «Локомотив» из «Крыльев Советов». По мнению Генича, это топ-трансфер внутри России.