​Глава РПЛ не обсуждал с клубами Суперлигу

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о Суперлиге. Как известно, на прошлой неделе суд Европейского союза поддержал Суперлигу в споре с УЕФА. Таким образом, проект, который поддерживают «Реал» и «Барселона», имеет право на жизнь.

По словам Алаева, он не обсуждал Суперлигу с клубами РПЛ.

«С клубами я не общался. Мы остаёмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. И чтобы обсуждать что-то с клубами, нужно получить документы. Я не тот, что будет обсуждать с руководителями клубов публикации из прессы. Если будет какое-то обращение, мы его проанализируем», - сказал Алаев журналистам.