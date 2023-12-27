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Корнеев: «Слуцкий соскучился по тренерской профессии»

27 Декабря 2023 • 18:13 Комментировать

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил громкую новость о назначении Леонида Слуцкого в китайский «Шанхай Шеньхуа». Официально об этом объявили в среду днём.

«Немного удивительно. В последнее время он больше стал шоуменом, чем тренером. Но это говорит о том, что он соскучился по тренерской профессии. В Китае это шоу ещё не видели», - говорит Корнеев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что Слуцкий более года до своего назначения в клуб из Шанхая не тренировал. Последним местом его работы был казанский «Рубин», с которым он выступал в Мелбет-Первой лиге. Ранее за границей Леонид Викторович был замечен как тренер «Халл Сити» и нидерландского «Витесса». В Азии известный специалист ещё не трудился.

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Леонид Слуцкий Игорь Корнеев Шанхай Шеньхуа ещё теги
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