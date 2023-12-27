Глушенков назвал лучшие и худший матчи «Локомотива» в сезоне

Один из лучших игроков атаки в текущем сезоне РПЛ, нападающий «Локомотива» Максим Глушенков назвал лучшие и худший матчи его команды в первой части сезона.

«Лучшие: два матча с «Зенитом», а также те встречи, в которых мы отыгрывались на последних минутах. Худший— с «Крыльями Советов», когда вели 3:1, но сыграли вничью», - говорит Глушенков пресс-службе «железнодорожников».

Оба поединка против «Зенита», в Питере и Москве «Локомотив» выиграл с одинаковым счётом 2:1.

Напомним, что «Локо» под руководством Михаила Галактионова отправился на зимнюю паузу на четвёртой строчке турнирной таблицы лиги.