Оганесян заявил, что «Оренбург» хочет исправить турнирное положение

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился комментарием о положении команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Во второй части сезона мы хотим исправить турнирное положение. Надеюсь, сыграем лучше, продуктивнее, будем побеждать и подниматься в таблице», — приводит слова Оганесяна Metaratings.

Футболист признался, что команде неприятно быть внизу, но тяжело назвать причину такого результата.

В 18 турах Российской премьер-лиги «Оренбург» набрал 15 очков, которые позволяют подопечным Давида Деограсии находиться лишь на 14-й строчке.

Возобновление чемпионата после зимней паузы запланировано на начало марта 2024 года.