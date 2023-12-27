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​«Нужно играть»: Агент зенитовца Чистякова высказался о ситуации игрока

27 Декабря 2023 • 17:56 Комментировать

Агент Андрей Талаев, который работает с защитником «Зенита» Дмитрием Чистяковым, дал комментарий на тему будущего игрока.

По словам Талаева, интерес к Чистякову есть, но всё будет зависеть от того, захочет ли «Зенит» отпускать футболиста зимой.

«В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию «Зенита». Если они будут против [ухода], значит Дима будет доказывать [свою состоятельность]» - цитирует Талаева «Спорт День за Днём».

13 января Дмитрий Чистяков отпразднует свой 30-й день рождения. В нынешнем сезоне защитник поучаствовал в восьми матчах «Зенита». Результативными действиями Чистяков не отмечался.

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