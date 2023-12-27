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В Казахстане не исключили возможный трансфер Алипа в «Реал»

27 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Мальорка
03.01 21:15

Вице-президент Казахстанской федерации футбола Рохус Шох поделился комментарием о возможном переходе защитника санкт-петербургского «Зенита» в «Реал».

По мнению функционера, скорее всего, речь идет про общий интерес к Алипу, ведь он стал основным игроком «Зенита» и хорошо выступает за сборную Казахстана, поэтому ничего удивительного здесь нет.

«Вряд ли он перейдет в «Реал», но в жизни ничего исключать нельзя», — заявил Шох изданию «Спорт-Экспресс».

В текущей кампании 24-летний Алип принял участие в 23 встречах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Рохус Шох Нуралы Алип ещё теги

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