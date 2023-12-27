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Рахимов: «Вуячич очень быстро стал нашим лидером обороны»

27 Декабря 2023 • 17:46 Комментировать

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался об Игоре Вуячиче. Этот черногорский футболист пришёл в команду в минувшее трансферное окно и занял место в центре защиты.

«С самого начала мне было важно: должен быть лидер в обороне, руководитель. Отсюда появился Игор Вуячич, очень быстро ставший её лидером», - говорит Рахимов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что ранее до «Рубина» Вуячич выступал четыре года в сербском топ-клубе, белградском «Партизане».

«И если в первых матчах я еще что‑то говорил ему, дальше уже он стал руководить процессом», - восхищается Рахимов своим игроком.

Всего на счету Вуячича в этом сезоне уже 21 матч в форме «Рубина» во всех турнирах.

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Рубин Рашид Рахимов Игор Вуячич ещё теги
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