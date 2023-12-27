​В «Зените» тремя словами отреагировали на информацию об интересе «Реала» к Алипу

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, отреагировал на информацию об интересе «Реала» к защитнику питерской команды Нуралы Алипу.

«Слухи не комментируем», - сказал Медведев «РИА Новости».

Стоит сказать, что Александр Медведев зачастую реагирует на информацию из прессы о возможных трансферах именно этими тремя словами.

«Зенит» после восемнадцати туров чемпионата России располагается на второй позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

В сезоне 2023/2024 24-летний Нуралы Алип поучаствовал в 23 матчах «Зенита».

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