Панченко назвал одну интересную особенность сезона в российском футболе

Форвард «Химок» Кирилл Панченко высказался об особенности, которая объединяет в этом сезоне как Российскую премьер-лигу, так и Мелбет-Первую лигу. Это отсутствие ярко выраженных команд-аутсайдеров.

«Все команды плюс-минус усреднились. Сейчас нет ярко выраженных аутсайдеров, любая команда может дать бой другой, если даже на бумаге будет явный фаворит встречи. Думаю, это не делает наш футбол хуже», - рассуждает Кирилл в разговоре с Legalbet.

Напомним, что в РПЛ замыкают турнирную таблицу «Сочи» (11 очков) и калининградская «Балтика» (13 очков), а в лиге ниже – «Черноморец» (18 очков), «Волгарь» (19 очков) и «Сокол» (20 очков).