​Весной на матчи РПЛ могут пригласить судей из Саудовской Аравии

Осенью Российский футбольный союз заключил соглашение с Федерацией футбола Саудовской Аравии – организации договорились сотрудничать в области судейства. В ноябре-декабре на матчах саудовской лиги поработали Сергей Иванов и Сергей Карасёв. Теперь глава РФС Александр Дюков ответил на вопрос, когда рефери из Саудовской Аравии могут поработать на матчах Российской премьер-лиги.

«Возможно, уже весной мы их пригласим [для работы в РПЛ]. Нам также важно, чтобы наши судьи получали международную практику», - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Чемпионат России продолжится после зимних каникул – в начале марта.