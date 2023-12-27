Адиев: Сложно сказать, заиграет ли Алип в «Реале»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев отреагировал на информацию о заинтересованности «Реала» в услугах защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

«Есть ли у Алипа перспектива заиграть в таком клубе, как «Реал»? Сложно сказать. Но я всегда хочу, чтобы парень прогрессировал и добивался больших успехов», — приводит слова Адиева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 Алип появился на поле в 23 матчах с учетом всех турниров и не отметился голевыми действиями.

Действующее трудовое соглашение 24-летнего футболиста с «Зенитом» рассчитано до середины 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Алипа составляет три миллиона евро.

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