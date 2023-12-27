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У Алипа отреагировали на информацию об интересе «Реала»

27 Декабря 2023 • 17:30 Комментировать (1)

В прессе появилась информация о том, что защитник «Зенита» Нуралы Алип находится на радаре «Реала». Комментарий на этот счёт дали в агентстве Player Career Management, которое работает с 24-летним казахстанским футболистом.

В агентстве отметили, что интерес к Алипу проявляют многие команды, в том числе представители Турции. Что касается «Реала», то гранд Ла Лиги никаких предложений по защитнику пока не направлял.

«Пока на бумаге мы его [предложение от «Реала»] не получали. Мы будем общаться с «Зенитом», но не на данном этапе. На сегодняшний день российская команда рассматривает Алипа как игрока основного состава, который сделал вклад в достижение командой результата и побед в РПЛ», - ответ агентства приводит Sport24.

В сезоне 2023/2024 Нуралы Алип провёл за «Зенит» 23 матча. Результативными действиями защитник не отмечался. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 3 миллиона евро.

«Реалу» интересен ещё один игрок «Зенита»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Зенит Нуралы Алип трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии на сайте
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wertygaz
27 Декабря 2023 в 18:05
Насмешили, какой Реал... где реал и где Алип... ценник нагоняют, видимо даже бомжам не особо нужен...
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