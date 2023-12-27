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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​ЦСКА творит добрые дела – новогодний ролик «армейцев» видео

27 Декабря 2023 • 17:17 Комментировать

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала на клубном канале в YouTube новогодний ролик. В нём футболисты команды под руководством главного тренера Владимира Федотова творят добрые дела в преддверии праздника.

 

Отметим, что на зимние каникулы ЦСКА ушёл на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда Владимира Федотова в восемнадцати прошедших турах смогла набрать двадцать восемь очков.

От лидирующего в Премьер-лиге «Краснодара» ЦСКА отстаёт на десять очков. Футбольный сезон в России продолжится весной.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва
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