Терехин сомневается, что Дзюба уедет в Китай к Слуцкому

После того, как Леонида Слуцкого стали связывать с возможным трудоустройством в китайском «Шанхай Шеньхуа», появились разговоры о том, что к нему в будущем может присоединиться 35-летний российский форвард, хорошо знакомый ему Артём Дзюба.

Однако бывший динамовец Олег Терёхин сомневается в том, что Дзюба и Слуцкий воссоединятся в одном клубе.

«Вряд ли он поедет в Китай. Может, в качестве тренера, когда‑то поможет Слуцкому, если они дружат. Возможно, когда‑нибудь войдет в его тренерский штаб», - говорит Терёхин телеканалу «Матч ТВ».

Слуцкий, напомним, 27 декабря официально возглавил «Шанхай Шеньхуа».