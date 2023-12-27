Камоцци назвал европейский чемпионат, который подходит Чалову

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о том, какой европейский чемпионат лучше подходит российскому нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.

«На мой взгляд, чемпионат Франции — отличный вариант для Чалова. Сейчас там играют Головин и Кузяев, которые смогут помочь ему с адаптацией», — приводит слова Камоцци портал «РБ Спорт».

В текущей кампании 25-летний голеадор появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и стал автором трех ассистов.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до конца следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 миллионов евро.