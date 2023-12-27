Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на выступление «бело-голубых» в первой части сезона РПЛ.

«Я ожидал от «Динамо» большего, но в целом я доволен результатами команды. Особенно учитывая то, что судья в последнем туре отличился. Просто отнял два очка. «Динамо» вообще удивило. Команда другая по сравнению с прошлым сезоном.

Работа Лички? Перед началом сезона я сомневался в том, что у него получится. Всё-таки до этого он работал в «Оренбурге». При всём уважении, это команда другого уровня. Но пока у Марцела многое получается. Дай Бог, дальше будет только лучше», - сказал Силкин.

После восемнадцати туров «Динамо» занимает третье место в таблице РПЛ. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на шесть очков.