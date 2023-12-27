Рахимов рассказал, чего не хватало «Рубину» на самом старте сезона

Казанский «Рубин» после возвращения в элиту российского футбола довольно слабо начал сезон, плетясь ближе к концу турнирной таблицы. Однако осенью подопечные Рашида Рахимова набрали обороты и завершили первую часть сезона аж на седьмом месте, опережая столичный ЦСКА. Рахимов рассказал, почему так произошло.

«На эмоциях, на желании мы могли бы сыграть один‑два матча, но дальше ты должен показывать определенный класс. А его нам не хватало. Нужно было качество. И я это понимал», - рассуждает Рахимов в разговоре с «Матч ТВ».

Отметим, что к концу минувшего трансферного окна «рубиновые» провернули несколько неплохих трансферов, что только усилили команду.