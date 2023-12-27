Газзаев — о Файзуллаеве: Это хорошее приобретение для ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре нападающего «красно-синих» Аббосбека Файзуллаева, которого признали лучшим футболистом Узбекистана в 2023 году.

«Файзуллаев показывает не по годам зрелую и очень интересную игру. Он проявил свои лучшие качества, поэтому неслучайно признан лучшим молодым игроком Узбекистана», — приводит слова Газзаева «Чемпионат».

Как отметил специалист, у Файзуллаева есть хорошие задатки, которые необходимо развивать. По мнению тренера, это удачный трансфер ЦСКА.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 20-летний футболист появился на поле в 13 встречах, в которых два раза поразил ворота соперников и записал в свой актив шесть ассистов.

Стоит сказать, что всего за два месяца трансферная стоимость Файзуллаева увеличилась с двух миллионов евро до четырех.

Файзуллаев — лучший игрок года в Узбекистане



