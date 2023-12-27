«Реал» изучает трансферный рынок защитников. Как сообщает Kazakh Football Inside, когда скауты мадридского клуба приехали посмотреть на игру Роберта Ренана из «Зенита», они отметили в своих блокнотах другого защитника питерской команды – Нуралы Алипа.

По данным источника, в зимнее трансферное окно «Реал» может арендовать 24-летнего Алипа у «Зенита».

Стоит сказать, что «Реал» начал активно работать над подписанием игрока в центр обороны после того, как серьёзную травму колена получил Давид Алаба.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Нуралы Алипа в 3 миллиона евро.