​Дзюба рассказал, как Семак пугал игроков «Зенита» перед матчами Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как главный тренер команды Сергей Семак пугал футболистов перед матчами Лиги чемпионов.

«Нам в «Зените» не хватало психологии, когда мы играли в Лиге чемпионов. К сожалению, Семак всё время пытался напугать нас какими-то фамилиями», - рассказал Дзюба в программе «Коммент.Шоу».

По словам Дзюбы, его забавляло то, как Бранислав Иванович и Ярослав Ракицкий, имеющие богатый опыт выступлений в Лиге чемпионов, реагировали на такие слова Сергея Семака.

Стоит сказать, что «Зенит» под руководством Сергея Семака выступал в Лиге чемпионов не лучшим образом.