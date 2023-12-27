Слуцкий признался, что ему было тяжело убрать Деспотовича из «Рубина»

Экс-наставник «Рубина» Леонид Слуцкий, а ныне главный тренер «Шанхай Шэньхуа», рассказал, как ему пришлось убрать из казанского клуба нападающего Джордже Деспотовича.

«У него есть интервью, где он называет меня лучшим тренером в своей карьере, а затем ты вынужден исключить его из команды из-за снижения требований к себе. Это действительно болезненно», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

31-летний футболист выступал за «Рубин» с 2020 по 2022 год, после чего перебрался в тульский «Арсенал». С лета этого года Деспотович находится в статусе свободного агента.

Ранее сам форвард сообщил, что ведет переговоры с «Рубином» о возможном возвращении в команду, однако пресс-служба казанцев опровергла данную новость.