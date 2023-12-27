​Слуцкий назвал европейские команды, которые мог возглавить в 2019 году

Российский тренер Леонид Слуцкий назвал клубы, которые мог бы возглавить после ухода из «Витесса» в конце 2019 года.

Напомним, что в декабре 2019-го Слуцкий был назначен рулевым в казанском «Рубине». Специалист отработал на этом посту почти три года.

«Были ли другие варианты? Было несколько хороших вариантов из-за рубежа. Была «Бенфика», был АЕК. Но это было не так, что «вот контракт, подпиши». Можно было бы подождать, но в «Рубине» были очень настойчивы», - сказал Слуцкий в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что несколько часов назад Леонид Слуцкий стал главным тренером китайского «Шанхай Шэньхуа».