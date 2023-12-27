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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент уверен, что Тюкавин способен побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ

27 Декабря 2023 • 15:11 Комментировать

Агент Алексей Сафонов, который работает с нападающим Константином Тюкавиным, высоко оценил перспективы футболиста. По мнению агента, Тюкавин может побить рекорд Дзюбы по голам в Российской премьер-лиге.

Стоит сказать, что Дзюба забил в РПЛ 160 голов, а Тюкавин – 26.

«Костя сможет побить рекорд Дзюбы по голам в РПЛ, но мы мыслим рано или поздно уехать в Европу. Если Костя проведёт всю карьеру в «Динамо», то вообще не сомневаюсь, что побьёт рекорд», - цитирует Сафонова Sport24.

Напомним, что несколько недель назад Константин Тюкавин подписал с «Динамо» новый контракт. Он рассчитан до середины 2028 года.

После первой части сезона «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Артём Дзюба Алексей Сафонов Константин Тюкавин ещё теги
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